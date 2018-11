Zarif: USA süüdistused keemiarelvaprogrammi olemasolus on ohtlikud

Ühendriikide esindaja Kenneth Ward ütles Haagis OPCW peakorteris, et Teheran on välja töötamas «ründeotstarbelist närvimürki».

«Sellised väärad ja valed süüdistused on täielikult kantud vihast Iraani riigi vastu ja nende eesmärk on hajutada rahvusvahelist tähelepanu nende endi murtud lubadustelt ja jätkuvast toetusest sionistliku režiimi keemiaarsenalile ja terroristlikele rühmitustele,» teatas välisametkond.

Islamivabariik on süüdistanud Ühendriike selles, et «see on ainus keemiarelvaarsenaliga riik, mis ei ole seni täitnud oma kohustust see hävitada».