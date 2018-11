Saaremaal ei lisandu uuel aastal ühtegi mustkattega teed

Tema sõnul käis elu varem nii, et investeeringud jaotati laiali ja vastavalt kohalikule vajadusele otsustati rahastatavad objektid, mille eest tuli seista eelarve kaitsmisel maanteeameti juhtkonnas. Tema sõnul tuleb saarlastel selle eest tänu öelda Aleksander Kollole ja Toomas Magusale, kes on teinud ära suure töö just kruusatee ääres elavate inimeste elupaikade parandamisel.

Hannes Vaidla sõnas, et kui teelõigu keskmine ööpäevane liiklusintensiivsus on kuni 50 autot ööpäevas, tuleb see ehitada tolmuvabaks. Eesmärk on jõuda selleni 2030. aastaks.