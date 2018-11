Aasta prokuröriks nimetati riigiprokurör Vahur Verte

Riigi peaprokurör Lavly Perling selgitas, et riigiprokurör Vahur Verte on viimaste aastate jooksul viinud kohtu ette arvukalt kuritegelike ühenduste liidreid ning ühenduste liikmeid ja tänu tema juhitud kriminaalasjadele on pandud lõpp Eesti fentanüüliga üle ujutanud inimeste tegevusele.

«Vahur Verte rolli raske organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses on võimatu üle hinnata, tema juhitud kriminaalmenetlused on kohtu ette viinud nii mõnegi inimese, kes on pidanud ennast seadustest kõrgemal seisvaks. Tegemist on äärmiselt intelligentse, tööka ja pühendunud prokuröriga, kes samal ajal on inimesena meeldiv ja tasakaalukas ning kolleegina sõbralik ja usaldusväärne,» lisas peaprokurör Perling.