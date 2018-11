Kaja Kallas: saabuvate valimiste põhiteema on maksud ja majandus

«Viimastel päevadel on avaliku arutelu all olnud küll muud teemad, kuid oleme endiselt veendunud, et nende valimiste põhiküsimus on, keda usaldavad Eesti inimesed järgmistel aastatel riiki maksu- ja majandusküsimustes juhtima,» ütles Reformierakonna esimees Kaja Kallas.

«Keskerakonna valitsus on loonud maksusüsteemi, mida viimase maksuameti uuringu järgi 52 prontsenti Eesti inimestest peab ebaõiglaseks. 55 000 inimest ootab pärast jõulukingituste tegemist uuel aastal teadet, et riigile tuleb täiendavalt tulumaksu tagasi maksta. Võrreldes valitsuse prognoosituga, on Läti piirikaubanduse tõttu kahe aastaga laekunud 340 miljonit eurot käibemaksu ja aktsiise vähem,» lisas Kallas.

Reformierakond teatas pressiteates, et nende valimisprogramm kehtestaks lihtsa ja õiglase tulumaksusüsteemi, kus kõigil inimestel oleks kasutada 500 euro suurune tulumaksuvaba miinimum, millele järgneks astmeteta süsteem. Piirikaubandust põhjustanud alkoholiaktsiisi on Reformierakond lubanud alandada 2017. aasta veebruari tasemele.

Kallase sõnul on majanduse hea seis tänase valitsuse olukorda küll lihtsamaks teinud, ent statistika näitab, et mingit majandusseisakut valitsusvahetuse eel tegelikult ei olnud.