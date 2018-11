May kaitses kirjas rahvale Brexiti lepet

May seisab silmitsi suure väljakutsega saada leppele Briti parlamendi toetus.

Ajaleht Sunday Telegraph kirjutas, et May valitsuse liikmed ja EL-i diplomaadid teevad salaja tööd "plaan B" ettepanekutega, kartes, et Briti seadusandjad leppe selle praeguses sõnastuses tagasi lükkavad.