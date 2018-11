Peaminister Ratas osaleb erakorralisel Brexiti ülemkogul

Peaminister Jüri Ratase sõnul võimaldab keeruliste läbirääkimiste tulemusel saavutatud lepe Ühendkuningriigi EList väljaastumisega korrapäraselt edasi liikuda. «Väljaastumisleping, millele on juba oma heakskiidu andnud Ühendkuningriigi valitsus, annab kindlustunnet kodanikele ning ettevõtjatele. Sellega on kaitstud Euroopa Liidu 27 liikmesriigi, sealhulgas Eesti huvid. Samas on meil kogu protsessis veel pikk tee minna,» lausus Ratas. «Peame keskenduma olemasolevate lähedaste suhete hoidmisele. Ühendkuningriik on ja jääb meile oluliseks liitlaseks ja partneriks julgeolekust majandusküsimusteni,» lisas peaminister.