Endine riigikogu liige nõuab kohtu kaudu vanaduspensionit

Roosaare esitas Tallinna halduskohtule kaebuse nõudega tuvastada asjaolu, et tema pensioniõigusliku staaži osana on arvesse võetavad ka ajavahemikud, mil ta õppis välismaal ülikoolis.

Samuti märgiti otsuses, et töötades teise riigi territooriumil, ei arvestata isiku eest (üldjuhul) Eestis sotsiaalmaksu ning seega ei anna isik panust riiklikku pensionikindlustussüsteemi, mistõttu selle ajavahemiku osas puudub tal ka kindlustuskate ning õigus nõuda, et see ajavahemik arvestataks pensioniõigusliku staaži hulka.