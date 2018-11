Nukrameelne tippkohtumine jättis Brexiti lahenduse selgusetuks

Kuigi nii Euroopa Liidu liidrid kui ka Ühendkuningriigi peaminister Theresa May olid eile ühel nõul, et saavutatud lahkumislepe on parim võimalik, läksid kaks poolt Brüsselis oma teed vastandlike tunnetega: May rõhutas, et teda ei tee lahutus kurvaks, samas kui euroliidu juhid jäid brittidele nukral pilgul järele vaatama.