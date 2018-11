Slovakkia ei ühine ÜRO ränderaamistikuga

Vasakpoolne peaminister Peter Pellegrini ütles pühapäeval Brüsselis, et Slovakkia ei toeta "seda ÜRO pakti Marrakechis mingil viisil ega nõustu sellega".

"Slovakkia ei ole nõus, et pole vahet seadusliku ja ebaseadusliku rände vahel. Me peame majanduslikku migratsiooni ebaseaduslikuks, kahjulikuks ja julgeolekut ohustavaks", märkis ta.

Peaminister lisas, et kui ükskõik millise Slovakkia esindaja osalus tähendab automaatselt ühinemist Marrakechi protokilliga, siis ei esinda keegi, sealhulgas ka (välis)minister (Miroslav Lajčák) Marrakechis Slovakkiat.

ÜRO pakti toetav Lajčák on öelnud, et paneb ameti maha, kui Slovakkia otsustab dokumenti mitte toetada. Kuid Pellegrini märkis pühapäeval, et loodab ministrit veenda ametisse jääma.