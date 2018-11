Talibani rünnakus sai surma vähemalt 22 Afganistani politseinikku

Farah' provintsivolikogu liige Dadullah Qaneh lisas, et rünnakus Lash wa Juwayni piirkonnas Iraani piiri lähistel sai haavata ka neli politseinikku, teiste seas provintsi politseiülema asetäitja.

Talibani kõneisik Qari Yousuf Ahmadi aga väitis, et rünnakus tapeti 25 politseinikku, nende seas juhtivametnikke, ning hävitati neli sõidukit. Ka olla mässulised tema väitel saanud rünnakuga suure hulga relvi.

Tänavune aasta on Afganistani korrakaitsjatele olnud ohvriterohke. Kuigi riigi võimud enam täpseid andmeid hukkunute kohta ei avalikusta, ulatub surma saanud julgetöötajate arv iga kuu USA kaitseministri James Mattise hiljutise hinnangu kohaselt umbes 500 inimeseni. Kabuli ametnike sõnul on see isegi tagasihoidlik hinnang.