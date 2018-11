Pildid: seakasvataja nõuab kohtu kaudu Teet Soormilt miljoneid eurosid

Kokku on Eesti suurim seakasvataja HKScan koos tütarfirmaga Rakvere Farmid esitanud Teet Soormi vastu kolm hagi, nõudest talt kokku üle 4,8 miljoni euro hüvitamist. Täna arutab kohus AS Rakvere Farmid hagi, kavas on tunnistajate kuulamine.