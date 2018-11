​Kaitseminister Luik: Ukrainas võib täiemõõtmeline sõjaline konflikt lahvatada iga hetk

Kaitseminister Luik tõdes, et pühapäevase laevastikukonflikti puhul Kertši väinas ja Aasovi merel on tegu Venemaa järjekordse agressiooniaktiga Ukraina vastu, mille lahendamiseks rahvusvaheline kogukond peab võtma ette viivitamatult samme, teatas kaitseministeeriumi pressiteenistus.

Luik sõnas pressiteate vahendusel, et Venemaa on juba alates illegaalse Kertši silla valmimisest takistanud kommertslaevandust Ukraina Mariupoli ja Berdjanski sadama suunal, nüüd on mindud üle täiemõõtmelisele mereblokaadile. Samuti on rünnatud Ukraina sõjalaevu. Mõlemad on selged agressiooniaktid.