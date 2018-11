«Ma võin päeva pealt minema minna, kui Eesti jääb sellest leppest eemale»

Te lähete siit enam-vähem otse (intervjuu algas 9.30 - VK) riigikokku esinema poliitilise avaldusega, mis on selle sisu?

Kirjutasin riigikogu esimehele kirja, milles palusin poliitilise avalduse tegemise võimalust seoses sellega, et Eestis on rahvusvahelise õiguse juristide sõnadele omistatud eri tähendusi. On lausa jäetud mulje, et juristidel on erinevad seisukohad. Reedel tekkis minu käsutusse Saksamaa tähtsaima rahvusvahelise õiguse instituudi rektori ekspertiis, mis puudutab rändelepet, ja ma tahan selle tulemustest ülevaate anda.

Rändeleppe avaldust hakkab riigikogu täna arutama. Mis hakkab täna juhtuma, milleni jõutakse?

Tegemist on väga olulise põhimõttelise lahkheliga, see ei ole üksnes valitsusesisene. Me näeme erinevaid seisukohti riigikogus, ka eri erakondade sees. Ka Eesti ühiskond on polariseerunud. Ka meediaväljaanded võtavad poliitilisi seisukohti. Postimees asus täna juhtkirjas selgelt poliitilisele seisukohale, et rändelepe tuleks heaks kiita. Kui seda nimetada kriisiks, siis läbib see kogu ühiskonda.

Täna on kolm võimalust: parlament toetab Isamaa ettepanekut ja ütleb, et Eesti riik jääb rändeleppest kõrvale, parlament toetab rändelepet või suunab selle valitsusse arutamiseks.

Missugune variant on teie meelest kõige tõenäolisem?

Mitmes erakonnas on poliitilised piitsad, fraktsioonide juhid üsna ärevil parteisisese distsipliini hoidmise pärast. Hääletustulemus võib olla üsna ootamatu ja üllatus paljudele. Täna meedias ilmunud uuring annab ühemõtteliselt selge vastuse: Eesti ühiskonna enamus rohkem kui kahekordse enamusega ei toeta seda lepet. Me võime öelda, et inimesed ei ole asjast aru saanud. Ja kas peakski inimesed orienteeruma rahvusvahelise õiguse pehmelt öeldes segaselt formuleeritud dokumendis? Siis tulebki aeg maha võtta.

Oletame, et riigikogu toetab lepet klausliga, et valitsus peab võtma seisukoha. Või et riigikogu toetab lepet ja Marrakechi sõidab presidendi asemel keegi teine ilma selleta, et valitsuses oleks konsensust. Mida teeb siis Isamaa?

Isamaa rakendab kõiki tema käsutuses olevaid poliitilisi vahendeid, et Eesti jääks sellest leppest eemale, nagu on olnud meie erakonna ja juhatuse seisukoht.

Kui Eesti esindaja läheb Marrakechi, kas siis Isamaa lahkub valitsusest?

Meie huvi on astuda kõik sammud selleks, et riik ei ühineks leppega.

Mis need sammud on?

Tänane parlamendi tegevus. Me tahtsime ka ise jõuda selgusele, sellepärast olid väga olulised õiguslikud hinnangud. Kui mul alul polnud tunnetuslikku seisukohta, siis nädalate jooksul teemasse ka ideoloogiliselt sisse minnes, on mu vastasseis süvenenud, ja see on põhjus, miks ma selle valitsuses vetostasin.

Ikkagi, mida teeb Isamaa, kui Eesti esindaja läheb Marrakechi? Lahkub valitsuses või ei lahku?