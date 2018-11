ISIS tõstab pead: mõne päevaga on Süürias tapetud üle 90 SDFi võitleja

Tegemist on suurima ohvrite arvuga, mida terroristid on SDFi vägedele ühe pealetungi käigus põhjustanud, lisas vabaühendus Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus.

Lahingutegevuses on saanud surma ka 51 tsiviilisikut, neist 19 lapsed, lisas vabaühendus.

Süüria Inimõiguste Vaatluskeskue direktor Rami Abdel Rahman lausus, et pealetungi käigus on hukkunud ka 61 ISISe võitlejat. Hukkunud tsiviilisikud on vabaühenduse andmetel peamiselt ISISe džihadistide sugulased.