Seeder hoidus hindamast valitsuse kestmist

Isamaa esimees rõhutas korduvalt, et nende seisukoht ränderaamistiku suhtes on selge ning nad soovivad selle tagasilükkamist nii riigikogus kui valitsuses.

Peaminister Jüri Ratas muutis esmaspäeval oma varasemat seisukohta ning teatas, et on nüüd valmis ÜRO ränderaamistikuga ühinemise küsimuse valitsuses hääletusele panema.

Isamaa leiab, et valitsus on küsimust arutanud ning ühise seisukoha puudumise tõttu see jõudiski parlamenti. Riigikogu erakondadel ongi nüüd õigus ja kohustus võtta seisukoht ja otsustada, mitte vältida otsustamist paktiga ühinemise osas, teatas Isamaa esmaspäeval saadetud pressiteates.