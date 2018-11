Rein Lang: personaalne vastutus on taandumas solidaarse vastutuse ees

«Ma märkan õudusega Eestis kasvavat trendi, kus kõikjal tahetakse tekitada solidaarset vastutust, mitte personaalset vastutust. Et õhtul tõmbab riik sulle teki peale ja hommikul tõmbab teki pealt ära,» rääkis Lang. Ta lisas, et iga amet, millega saab mõjutada kellegi saatust, eeldab vastutust ja nendel ametitel töötavatel inimestel lasub hoolsuskohustus. «Kui ajakirjanik paneb loole oma nime alla, saades sellega teatud tunnustuse, siis lasub tal ka hoolsuskohustus,» sõnas Lang.

«Kollektiivne solidaarse vastutuse ülekaalus olemine üksikisiku vastutuse ees on tee tagasi Nõukogude Liitu. Nõukogude Liidu suurim häda oligi selles, et ei olnud üksikisiku vastutust, vaid vastutas kogu brigaad ja kogu ühiskond,» märkis Lang. «Olen palju kuulnud, et on sellised elualad nagu arstid ja veel keegi, kes ei peagi vastutama. Sellega mina ei saa nõustuda,» lisas ta.