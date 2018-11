Varoufakis kandideerib europarlamendi valimistel Kreeka asemel Saksamaal

Kasinusmeetmete vastane Varoufakis on Saksamaal partei Demokratie In Europa esinumber. Saksa erakond kuulub Varoufakise asutatud üleeuroopalisse liikumisse DiEM25.

Kuigi Kreeka eksminister pole Saksa kodanik, on tal nii enda kui ka oma partei kinnitusel õigus Saksamaal kandideerida, kuna ta on Euroopa Liidu kodanik, kellel on Saksamaal registreeritud elukoht.