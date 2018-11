Mart Helme õigustas vägivalda: kes ei taha kuulda võtta, peab tunda saama

Kuna Tarand ei kuulanud, kui tal paluti lahkuda, on Helme hinnangul õigustatud, et ta lavalt maha tiriti. Peksmist Helme ei tunnistanud, tema sõnul Tarand ise kukkus.

Ränderaamistikust rääkides ütles Mart Helme, et tegemist pole mitte raamistiku, vaid lepinguga. Tema sõnul kaasneb lepinguga sisuliselt juhis, rakendusakt, mis sedastab selgelt, et riigid peavad rändepaktis kirja pandu ellu viima. «Tehke lahti uued uudised, kui tahate seda lugeda,» ütles ta ning lisas, et ÜRO ametlikes dokumentides on ka see olemas. Lisaks sellele ähvardab raamistik tema sõnul eestlasi suukorvistada.