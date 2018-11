Adams: üksmeele otsimine taandub sellele, kellel on vastupidavam tagumik

«See oleks väga õige. Mäletan, et vähemalt Mart Laari valitsuste ajal oligi tavaks niimoodi, et valitsuse istungid ei olnud liiga pikad. Kui arvamused hakkasid juba korduma, siis istungit juhatav peaminister tegi ettepaneku hääletada. Kui nüüd rändeleppe teema ei oma muud kasutegurit kui see, et valitsuses hakatakse jälle kas või aeg-ajalt hääletama, siis seegi oleks juba Eesti riigi asjaajamises oluline edasiminek. Praegune üksmeele otsimine taandub lõppkokkuvõttes sellele, kellel on vastupidavam tagumik, et istuda tunde ja tunde, ja mitte koju minna,» sõnab Adams.