Nestor: rahvusvaheliselt kokku lepitud reeglid on Eesti iseseisvuse elukindlustus

«Need, kes hääletasid avalduse poolt, usuvad, et meie tulevik on demokraatlikus maailmas ja meie kohus on olla seal oma mõtete ja tegudega. Avalduse toetajad pooldavad 1990. aastate algusest aetud välispoliitlise joone jätkamist,» ütles riigikogu esimees.