Tarand: praegusele verbaalsele keskkonnale pidi paratamatult vägivald järgnema

Tarandi sõnul läks ta lavale seetõttu, et Eesti poliitilises traditsioonis on alati Toompea esisel meeleavaldusel asjaomane minister kõneleda saanud. «Öeldi, et sotsid sõna ei saa, aga minule oli lava vaba - tahtsin näidata, et lahendused on olemas,» kommenteeris Tarand juhtunut.