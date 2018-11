Herkel: SDE surus ränderaamistiku teksti riigikogus läbi

«Heaks kiidetud avaldus sarnaneb väga sellele, mille tõid sotsiaaldemokraadid ka algselt parlamendi ette,» ütles Herkel erakonna pressiesindaja vahendusel. "Tänase päeva võitjad on kahtlemata sotsid ja kaotajad reformierakondlased ja EKRE,» ütles Herkel.

«Reformierakond näitas avalduse lõpphääletusel sihilikult hääletamata jättes oma hambutust. Jäi mulje, et ainus, mis neid huvitas oligi ränderaamistiku valitsusse tagasi põrgatamine. Arusaamatuks jäi ka EKRE väliselt jõuline, kuid seesmiselt kummaline positsioon, kui hakati istungit tahtlikult venitama ja hääletati ka nende ettepanekute vastu, mis oleksid teksti oluliselt tugevamaks muutnud,» ütles Herkel.

«Kahju on sellest, et EKRE ja sotside äärmusseisukohtade vahel positsioone jaganud jõud ei suutnud piisavalt koostööd teha, et riigikogu avaldus oleks tugevam ning tõstaks ränderaamistiku nõrgad kohad selgemalt esile,» lisas Herkel.