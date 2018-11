Ratas: SDE, Isamaa ja Keskerakonna vastutustunne on muljetavaldav

Ratas tõdes, et ränderaamistiku osas pole koalitsioonis kokkulepet olemas ja Isamaa on endiselt selle vastu. «SDE, Isamaa aga ka Keskerakonna vastutustunne, et säilitada rahu ja mitte olukorda eskaleerida, on muljetavaldav,» lisas ta.

Ratas avaldas nördimust, et Reformierakonna seisukoht on ränderaamistiku küsimuses muutunud. Mis võis olla põhjus, et Reformierakond täna ei hääletanud? «Ma ei oska öelda, kas see on umbusaldus Reformierakonna juhtide või Reformierakonna poliitika vastu.»