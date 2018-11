See on esimene kord, kui Ukraina kuulutas välja sõjaseisukorra pärast Venemaaga teravasse konflikti sattumist 2014. aastal. Viimase nelja ja poole aastaga Donbassis ligi 10 500 inimest surnutena kaotanud Ukraina ei ajanud olukorda nii teravaks ka siis, kui Venemaa annekteeris 2014. aasta märtsis Krimmi, ega sama aasta suvel, kui algas intensiivne sõjategevus Ida-Ukrainas. Tugevat reaktsiooni ei järgnenud ka pärat Debaltsevo kotti 2015. aasta talvel, kui paljud kartsid Ukrainas tõemeeli, et Vene väed ründavad Kiievit.