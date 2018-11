Uue erakonna juht: Tarand päästis eile Tallinna rüüstamisest

Süti sõnul ütles ta esimest intervjuud andes, et nende erakonna vaade on sõbralik-konservatiivne. «Eilsete sündmuste vaates on see hea mõte,» leidis ta. Süti sõnul said nad eile 34 uut liiget ja ta ei välistanud, et see võib olla seotud eilse mäsuga Toompeal. Sütt tunnistas, et uut erakonda luues oli eesmärgiks oli pisut provotseerida. «Vett sogada on alati hea,» selgitas ta.