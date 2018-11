Jaapani turismipiirkonda raputab kuue inimese mõrv

Neli ohvrit on praeguseks tuvastatud: 66-aastane Mihoko Iihoshi, kes oli talu omaniku naine, 72-aastane talu omanik Yasuo Iihoshi, nende seitsmeaastane lapselaps Yui ning meessoost peretuttav, 44-aastane Fumiaki Matsuoka.

Ülejäänud ohvrite nimed on esialgu avalikustamata.

Seitsmes surnukeha leiti jõest kolm kilomeetrit talust eemal. Politsei oletab, et tegu on Yasuo Iihoshi pojaga ning tundub, et ta sõitis jõge ületavale sillale perekonna autoga.