Pärnus tabati lätlasest varas

Mees peeti varguses kahtlustatavana kinni. «Meil on põhjendatud kahtlus, et Läti kodakondsusega mees käib vargil nii Eestis kui ka Lätis, kasutades ära Eesti ja Läti erinevat õigusruumi. See annab omakorda aluse arvata, et vabadusse jäädes hakkaks mees õigusemõistmisest kõrvale hoidma,» ütles laupäeval mehe vahistamist taotlenud prokurör Eliisa Sommer.