Muelleri väitel valetas Manafort kokkuleppemenetluses võimudele

Hagi esitamine näitab CNN hinnangul, et Manafort on andnud justiitsministeeriumi uurijatele koostöö alustamise järel rohkelt informatsiooni, kuid seejuures on prokurörid veendunud, et suudavad vähemalt osa sellest infost ümber lükata.

Ühtlasi võib see tähendada, et eriuurija Muelleri meeskond on peagi valmis avalikustama kogutud teabe sisu.

Eriuurija Robert Mueller. FOTO: Yuri Gripas / Reuters / Scanpix

Kolm lehekülge pikas hagis väidavad prokurörid, et Manafort valetas mitme teema puhul, rikkudes sellega kokkuleppemenetluse tingimusi. Eriuurija meeskond on lubanud peagi avaldada täpsemaid detaile.

Nii Manaforti kaitsjad kui süüdistajad on hagi allkirjastanud ning mõlemad paluvad kohtul ühtlasi liikuda Manafortile karistuse määramise suunas.

Hagist selgub ka, et Manafort ise ei nõustu prokuratuuri hinnanguga, et ta on valetanud.

«Ta usub, et on andnud ausat informatsiooni ning ei nõustu valitsuse iseloomustusega ega sellega, et ta on lepet murdnud,» seisab hagis.

Kuidas seesugune areng mõjutab Muelleri edasist uurimist ja teisi kriminaalasju on ebaselge. Samas on hakatud spekuleerima, et uues valguses võib president Trump näha Manaforti taas oma liitlase ning Muelleri vaenlasena ning tänu sellele kaaluda endise kampaaniajuhi armuandmispalve rahuldamist.

Manafort tunnistas end 14. septembril süüdi vandenõus ja tunnistaja mõjutamises. Osana kokkuleppest tunnistas Manafort, et pani toime rahapesu ja välislobi kuritegusi ning pettuse.

Enne seda mõistis kohus ta süüdi kaheksas maksu- ja panganduskuriteos. Viimaseid arutati küll eraldiseisva kohtuasja raames, kuid süüdistused on omavahel seotud.