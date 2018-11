Otse: noored arutavad digiajastu tuleviku ja probleemide üle

Augud digikompetentsis on hea seletus homsele ebavõrdsusele. Korraldajate sõnul on puudu teadmisest, mida tähendab olla noor digiajastul ja milliseid oskuseid vaja läheb. Seda kõike ka 50 aasta pärast. Lisaks on noortel vähe võimalusi, et mõjutada tänaseid valikuid.