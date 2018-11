May ei nõustunud Brexiti osas Trumpiga

USA president Donald Trump väitis täna, et Brexiti-lepe on Euroopa Liidu jaoks suurepärane, aga brittide jaoks võib see tähendada seda, et see ei saa Ühendriikidega kaubandusleppeid sõlmida.

«Kõlab nagu suurepärane lepe Euroopa Liidu jaoks,» rääkis Trump Valges Majas. «Me peame hoolikalt vaatama, kas Ühendkuningriigil lubatakse kaubelda.»

«Praeguse seisuga on võimalik, et neil ei lubata USAga kaubelda ja ma ei usu, et see on see mida nad tahavad. See oleks väga negatiivne lepe,» väitis USA president. «Ma ei usu, et peaminister seda tahtis ja loodetavasti ta saab midagi selles osas ette võtta.»

Ringreisi algul Walesis Builth Wellsi linnas, ütles May, et Trump eksib. «Meil hakkab olema iseseisev kaubanduspoliitika ja me saame pidada kaubanduskõnelusi riikidega üle maailma,» ütles ta.

«Mis puudutab Ühendriike, siis nendega me juba arutame, millese leppe me võiks tulevikus sobitada,» jätkas peaminister. «See ei ole enam Brüsseli otsus. Meil on selle üle kontroll ja me sõlmime leppeid, mis suurendavad meie jõukust, parandavad meie majandust ja toovad Ühendkuningriiki töökohti.»