Ligi ja Kallase arvamused Tarandi juhtumis lähevad lahku

Reformierakonna esimees Kaja Kallas kirjutas täna õhtul oma Facebooki lehel, et inimesed läksid poliitiliste vaadete erimeelsuses omavahel kaklema. «Fakt on see, et eestlased läksid eestlastele poliitiliste vaadete pärast kallale ja riigikogus esindatud ja koosolekut korraldanud poliitiline partei ei üritanud inimesi mitte maha rahustada, vaid ergutas takka.» Lisades, et ühiskonna omavahelised kisklemised, viha õhutamine ja lõhede tekitamine «on vesi ainult Venemaa veskile.»