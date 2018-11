Üleilmsed reeglid on meie enda teha. Kui rääkida ÜROst, siis 193 riigi enda teha. Kuna läbirääkimistel tuleb arvestada kõigi riikide huvidega ja meie moodi mõtlejad on juba mõnda aega ÜROs pigem vähemuses, siis väljuvad sealt tihti dokumendid, millega ei saa rahul olla. Nii on juhtunud ka migratsioonipaktiga, mis, nagu enamik ÜRO dokumentidest, on madalaim võimalik kokkuleppe tulemus.