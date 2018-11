Herem Kertši väina konfliktist: tegu on pikalt ette valmistatud operatsiooniga

Kaitseväe juhataja Riho Terras ütles ETV saates «Esimene stuudio», et Venemaa tahab Ukrainat survestada, et need Mariupoli elanikud, kes 2014. valisid Ukraina poole, oma poole võita. Terras lisas, et Venemaale ei piisa enam Ukrainas nii-öelda rohelistest mehikestest, vaid kasutatakse enamaid sõjalisi vahendeid ning kaitseväe juhataja sõnul peab Ukraina ennast nüüd kaitsma, et järgmised taolised sammud ei juhtuks.