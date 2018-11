Trump: USA keskpank on suurem oht USA majanduskasvule kui Hiina

"Arvan, et keskpank on palju suurem probleem kui Hiina," ütles Trump teisipäeval lehele Washington Post.

Trump lisas, et "pole isegi pisut rahul" keskpanga juhi Jerome Powelliga.

Powelli käe all on keskpank tänavu tõstnud olulist laenuintressi määra kolm korda, et tasakaalustada tööhõivet ja inflatsiooni.