Odinlased hirmutavad Helsingis välismaalasi

Linnavalitsuse sotsiaaldemokraadist liige Abdirahim Husu Hussein oli esmaspäeval ühes Ida-Helsingi kaubanduskeskuses, mil umbes 30 paremäärmusliku rühmituse Odini sõdalased liiget sinna saabus. «Nad ei tule siia, et olla sõbralikud,» sõnas ta. «Nad provotseerivad inimesi solvavate nimede hüüdmise ja žestidega. See pole süütu tegevus.»

Hussein ütles YLE-le, et tegu polnud esimese korraga, mil ta nägi paremäärmuslike gruppide kogunemist samas piirkonnas. «Nad muutuvad julgemaks ja seda toimub rohkem,» ütles Husu ja lisas, et selliseid «tänavapatrulle» korraldavad odinlaste kõrval ka teised rühmitused.

Vabakutselise Somaalia ajakirjaniku poolt Facebooki postitatud videost võib näha, kuidas Odini sõdalased ja Põhjamaade Vastupanuliikumise äärmuslased kaubakeskuses kogunevad, oma vormides poseerivad ja siis läbi ostukeskuse marsivad.

Ajakirjaniku sõnul käis grupp Puhose ostukeskuses ringi umbes 45 minutit ja kogu selle aja jooksul oli kohal ka politsei. Helsingi politsei esindaja Patrik Karlsson ütles YLE-le, et paremäärmuslaste kohta tehti politseile kaks väljakutset, aga kui ametnikud nendega suhtlesid, siis väideti neile, et kõnnitakse lihtsalt ringi. Karlsson arvas, et Helsingi politseile paremäärmuslaste kohta tehtud väljakutsete arv pole viimaste aastate jooksul tõusnud.

Husu sõnul oli politsei vägagi professionaalne, aga samas arvab somaallane, et teiste hirmutamine pole õige. «Õigus kõndida ja koguneda kehtib kõigile, aga on palju kohti, kus sellega teisi ei hirmutata,» sõnas ta.

Samal päeval avaldas Helsingi andmed, mille kohaselt on välismaise päritoluga isikute arv kõige suurem just linna idaosas. Välismaise päritoluga isikuteks loeti neid, kelle mõlemad vanemad on sündinud mõnes teises riigis.

Ka Odini sõdalaste Facebooki lehele postitati fotod, mis kinnitasid kogunemise toimumist. Juurde kirjutati: «Erilised tänud vastupanuliikumisele osalemise eest,» viidates Põhjamaade Vastupanuliikumise liikmetele, kes nendega liitusid.

Põhjamaade Vastupanuliikumine peab hetkel Turus kohtulahingut, millega üritatakse vaidlustada eelmise aasta septembris tehtud otsus grupi keelustamise osas. Keeld kehtestati rühmituse vägivaldse käitumise tõttu.

Odini sõdalased asutati 2015. aastal Kemis neonats Mika Ranta poolt. Samal aastal alustati nn tänavapatrullidega.

Mika Ranta. FOTO: SAM KINGSLEY / AFP / Scanpix