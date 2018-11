El Chapo uskumatu rikkus: maja igas rannas, isiklik loomaaed ja noorenduskuur Šveitsis

Martinezi sõnul said El Chapo head ajad lõpu verise sõjaga konkureeriva narkokartelli vastu. Konflikt läks sedavõrd teravaks, et vastased saatsid Guadalajara lennujaama palgamõrvarid, kellele anti ülesandeks El Chapo tapmine.

Kaitsjad väitsid eile, et Martinez pole usaldusväärne tunnistaja. Nad väitsid, et El Chapo heaks töötades oli tal sedavõrd raske kokaiinisõltuvus, et ta vigastas selle tõttu tõsiselt oma nina. Martinez tunnistas, et toona tarbis ta päevas kuni neli grammi kokaiini, aga nüüd pole ta ainet juba 20 aastat pruukinud.