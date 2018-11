Alla kukkunud Lion Airi lennuk polnud juba eelviimasel reisil lennukõlbulik

Raportis avaldati uusi detaile pilootide katsetest lennuki stabiliseerimiseks pärast seda, kui teavitati probleemidest. Lisaks teatati, et piloodi viimases suhtluses juhtimiskeskusega palus ta luba laskuda 1500 meetri peale.

Andmetest selgus, et terve lennu vältel andis hoiatussüsteem märku lennuki võimalikust varisemisest (stall). Piloot üritas lennuki nina üles tõsta, kuid paigaldatud varisemisvastane süsteem surus seda pidevalt alla. Raporti kohaselt polnud süsteemi pilootide käsiraamatus lahti seletatud.

KNKT teatel on sellise rikke puhul lennuk lennukõlbmatu ja lend tulnuks tühistada.

USA föderaalne lennuamet ütles, et õnnetuse põhjustasid mitmed erinevad probleemid, nimetades ära nii pilootide puuduliku väljaõppe kui ka hoolduse kvaliteedi. Allikas ütles Reutersile, et seni pole selge see, kui palju lennuki ja selle süsteemide disaini õnnetuses süüdistada saab.