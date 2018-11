Juute koonduslaagrisse vedanud Hollandi rongifirma hakkab hüvitist maksma

Uudisest teavitati eile õhtul televisiooni vahendusel. Tegu on esimese korraga, mil rongifirma on otsustanud maksta hüvitist holokausti ohvrite järeltulijatele. Varasemalt oli NS annetanud raha mitmele holokausti mälestusprojektile.

Westerborkist toimetati juudid hiljem edasi teistesse koondus- ja surmalaagritesse, teiste hulgas Auschwitzi ja Sobibori. Natsid maksid riiklikule rongifirmale juutide transportimise eest. «NS allus sakslaste korraldustele teha rongid kättesaadavaks. Sakslased maksid selle eest ja NS pidi kindlustama selle, et rongid õigel ajal liiguks,» ütles Westerborki mälu instituudi töötaja Dirk Mulder ringhäälingule NOS.

Küll aga ei tulnud NS kompensatsioonide maksmise peale päris vabatahtlikult. Otsus oli rongifirma ja Salo Mulleri vaidluse tulemus. Endine Amsterdami Ajaxi jalgpalliklubi füsioterapeut Muller väitis, et NS teenis natside heaks töötamise eest kasumit ja nõudis selle eest eelmisel aastal kompensatsiooni.

Tema mõlemad vanemad saadeti Westerborki kaudu Auschwitzi, kus nad lõpuks ka tapeti. «Minu jaoks tähendab see otsus NSi mõistmist, et paljude juutide kannatused pole lõppenud. Seetõttu olen ma õnnelik, et NS tunnustab kompensatsioonide maksmist moraalsetel põhjustel,» sõnas Muller.