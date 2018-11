Saksamaa Prantsusmaale: andke oma ÜRO Julgeolekunõukogu koht Euroopa Liidule

Olaf Scholz. FOTO: FILIP SINGER / EPA / SCANPIX

«Ma mõistan, et see nõuab Pariisis pisut veenmistööd, aga see oleks julge ja tark eesmärk,» ütles Scholz Euroopa Liidu tulevikust rääkides. Mõjuvõimsa koha kaotusest tuleneva valu leevendamiseks võiks Pranrtsusmaa saada ELi alaliseks saadikuks ÜROs, pakkus Saksa rahandusminister ja asekantsler.

Prantsusmaa on olnud üks ÜRO Julgeolekunõukogu viiest alalisest liikmest alates nõukogu asutamisest 1945. aastal eesmärgiga hoida ära järgmine maailmasõda.

Alalised liikmed, kelle hulgas on veel Suurbritannia, USA, Hiina ja Venemaa, on 193-liikmelise maailmaorganisatsiooni mõjukaimad riigid, sest neil on ÜRO otsuste üle vetoõigus.

Lisaks viiele alalisele liikmele on julgeolekunõukogus 10 ajutist liiget, kes valitakse kaheks aastaks. Saksamaa saab ajutiseks liikmeks alates jaanuarist.