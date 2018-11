Vaktsineerimisvastasus nõudis Lätis kahe lapse elu

Avalduses pandi vanematele südamele, et vaktsiinid on ülimalt oluline meede ennetamaks vastsündinute surmajuhtumeid. «Vaktsiinid tehakse vastavalt täpsele plaanile, mille eesmärgiks on kaitsta lapsi kriitilise tähtsusega arengufaasis,» seisis teates. Märgitakse, et haiguste ennetamine on õigus, mis tuleb lapsele tagada.