Pildid: kaitsevägi ja liitlased näitasid Narvas oma lahingutehikat

Presidendi sõnul oli see vabatahtlike ja koolipoiste vastupanu, mis rahvamassid kaasa tõmbas. «Need olid eelkõige koolipoisid, vabatahtlikud ja ohvitserid, kes vaatamata lootusetule olukorrale võtsid siiski endale vastutuse Eesti tuleviku eest ning andsid siin Narva all vastasele esimesed lahingud,» sõnas riigipea. Samuti rõhutas ta toonaste poliitikute rolli, kes vaatamata erimeelsustele ja vaidlustele leidsid, et nendest midagi sõltub. Ja kes langetasid raskema otsuse – hakata vastu.

«Need toona tehtud julged otsused muutsid Eesti rahva jaoks ajaloo kulgu. Otsus vastu hakata tähendas, et vaenlane ei saanud takistamatult Tallinnasse marssida. Vabatahtlike ja koolipoiste vastupanu tõmbas kaasa rahvamassid ning välismaailmale demonstreeris vastupanu, et eestlased tõesti tahavad ja väärivad iseseisvust ning omariiklust. Ning see omakorda aitas kaasa välisabi ja rahvusvahelise tunnustuse saavutamisele,» rääkis Kaljulaid.

Vabadussõja peamine õppetund ongi riigipea sõnul just see, et Eesti suudab kõike, kui vaid tahab ja julgeb. «Otsus osutada vastupanu ülekaalukale agressioonile on alati raske, kuid sellest loobumine on alati katastroofilisemate tagajärgedega. Meie enda tahe ja panus on eelduseks, et ka teised meid märkaks ja tõsiselt võtaks. Aga meie suurus ja geograafiline asukoht tähendasid nii sada aastat tagasi kui ka täna, et ilma diplomaatilise koostööta ei saa relvastatud võitluse lõpp olla meile õnnelik. Aga ka rahvusvahelise kogukonna töös kaasalöömine eeldab riigimehelikkust, püsivust ja julgust,» lisas ta.