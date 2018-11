Lävepakuküsitluste kohaselt saab Gruusia presidendiks Salome Zurabišvili

Opositsioonierakonnad väitsid valimiste eel, et Gruusia Unistus on valmis valimistulemusi võltsima ning seda muret jagasid ka rahvusvahelised organisatsioonid ja Gruusia vabaühendused.

Transparency International ja veel kaks organisatsiooni teatasid, et neil on tõendeid sellest, et valitsus printis valimiste Zurabišvili kasuks kallutamiseks libaisikutunnistusi. Samuti tegid nad võimuparteile etteheiteid valijate hirmutamise ja seninägematus ulatuses häälteostmise eest.