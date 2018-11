Austria kärbib sotsiaaltoetust varjupaigataotlejatele

Kava järgi on minimaalne igakuine toetus ühele immigrandile 863 eurot, kuid saksa või inglise keelt kehvalt kõnelevatele varjupaigataotlejatele 563 eurot.

FPÖ liige ning sotsiaalminister Beate Hartinger-Klein ütles, et meetmete eesmärk on «õigluse (tagamine) austerlastele».

«Välismaalased peavad kannatama. See on selgelt kasulik meie kodanikele,» lisas minister.

Paljud aktivistide ühendused on meetmeid kritiseerinud. «Inimeste kerjusteks muutmise asemel peab seadusi muutma nii, et need võitlevad vaesuse vastu ja ei tee inimesi vaesemaks,» teatas ühendus Armutskonferenz.