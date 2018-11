Pressinõukogu: Postimehe veeb rikkus head ajakirjandustava

Yana Toom kaebas Pressinõukogule, et artikkel moonutab seda, mida ta saates ütles. Kaebaja leiab, et artikli pealkiri on auditooriumi eksitav.

Postimees vastas Pressinõukogule, et loo osas kaebajal pretensioone ei olnud, kuid pealkiri oli ebatäpne. Postimees lisas, et muutis pealkirja kohe, kui sai teada, et pealkirjast võib jääda vale mulje. Postimees märkis, et lisas paranduse kohta info pealkirja täiendusse ja artikli lõppu. Samuti sulges Postimees loo juures kommenteerimise. Postimees palus ka ebatäpsuse pärast loo lõpus vabandust.