Helme EKRE meeleavaldusel olnud võllapuust: see on rahvakunst

«Kui kuskil kolm aastat tagasi kultuurilehes Sirp ilmus pilt minu pojast Martinist, kellel oli kaelas silt «Minu m*** on puhas», siis me samuti nõudsime, et selline solvamine ja meelevaldne erinevate rumalate asjade kokku panemine tuleb Sirbi toimetuse poolt hukka mõista ja mida meile vastati? Meile vastati, et see on kunst, nüüd mina vastan teile samuti - see on kunst.