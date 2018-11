Gruusia presidendivalimisi on võitmas valitsuspartei kandidaat

Lääneriigid on valimisi pingsalt jälginud, kui testi Euroopa Liitu ja NATO-sse pürgivale riigile.

Kuigi uuel riigipeal on suuresti tseremoniaalne roll, peetakse presidendivalimisi testiks võimupartei ja opositsiooni jõudude vahekorrast enne oluliselt tähtsamaid üldvalimisi, mis peaksid toimuma 2020. aastal.

Pinged kasvasid enne presidendivalimiste teist vooru. Opositsioon süüdistas valitsust valijate hirmutamises ja väitis, et võimupartei aktivistid ründasid Vašadze kampaaniameeskonda. Zurabišvili teatas omakorda, et tema ja ta lapsed on saanud UNMiga seotud inimestelt tapmisähvardusi.