Kinnitatud: Trump ja Putin kohtuvad laupäeval

Üks Kremli nõunik väitis eile, et riigijuhid üritavad leida lahendust ummikseisus olevatele suhetele ning kõnelevad muu hulgas Süüria, Põhja-Korea ja Iraani teemadel. Suure tõenäosusega tuleb ühe võtmetähtsusega teemana lauale ka keskmaa tuumajõudude leping (INF), millest Trump loobuda lubas.

Teisipäeval Washington Postis avaldatud intervjuus ütles Trump, et võib kohtumise ära jätta Venemaa agressiooni tõttu Aasovi merel. «Võib-olla kohtumist isegi ei toimu,» ütles Trump, kelle sõnul ootab ta enne otsuse langetamist ära oma nõunike poolt esitatava raporti vahejuhtumi kohta. Peskov väitis aga täna, et ka Washington on riigijuhtide kohtumise kinnitanud.