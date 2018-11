Marika Priske jätkab sotsiaalministeeriumi kantslerina

«Tõhus töö-, sotsiaal- ja tervishoiupoliitika on võti Eesti kestlikkuse tagamisel. Olen veendunud, et kui suudame paremini tervist hoida, vähendada hoolduskoormust ja anda tööturumeetmetega võimalikult paljudele inimestele võimaluse tööd teha, ei pea me muretsema ka riigi majandusliku toimetuleku pärast,» ütles Priske sotsiaalministeeriumi pressiesindaja vahendusel.