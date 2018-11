USAs hiigelsummad välja petnud küberpätt vahistati Eestis

Skeemid tekitasid reklaamijatele mulje, et nende internetireklaamidel on klikkinud reaalsed inimesed, kuigi tegelikult tegid seda automaatselt robotid, vahendab NBC News.

Esimene skeem lasti käiku 2014. aastal, mil venelastest petturid rentisid rohkem kui 1900 serverit ja jätsid mulje, et liba-veebilehtedel klikkisid reklaamidel inimesed. Petturite poolt kasutatud programmid olid keerukad. Koodi abil suudeti jätta mulje, et inimene klikkis hiire abil videoreklaamide peale. «See oli nii põhjusel, et reklaamijad ei maksa tihtipeale videote eest, kui inimesed seda piisava aja jooksul ei vaata,» selgitati süüdistuses.