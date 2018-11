Leppeta Brexit tähendaks Ühendkuningriigile majanduskaost

Briti parlament hääletab eelmisel pühapäeval Euroopa Liidu liidrite ja May poolt sõlmitud Brexiti-leppe üle 11. detsembril, kuid nii koalitsiooni- kui opositsiooniparteide saadikud on lubanud selle tagasi lükata.

Parlamendikomisjoni tänasele küsimusele, kas ta peataks leppeta Brexiti kui parlament lepet heaks ei kiida, vastas May, et kui parlament seda ei tee, siis tuleb astuda praktilisi samme seoses leppeta Brexitiga. «Ilmselgelt tuleb langetada otsuseid,» ütles ta.

Keskpanga juht Mark Carney ütles täna veel, et enamus Briti ettevõtteid ei ole leppeta Brexitiks valmis. Usutluses BBC-le rääkis Carney, et halvimaks stsenaariumiks on plaanid loonud vähem kui pooled firmad.

Barnier: jäänud on pikk ja käänuline tee

ELi Brexiti pealäbirääkija Michel Barnier hoiatas, et Ühendkuningriigi lahkumiseni liidust 2019. aasta 29. märtsil on jäänud veel pikk ja käänuline tee ja lisas, et praegune lepe on ainuvõimalik lepe.